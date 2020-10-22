Экс-фигурант "московского дела" Абаничев отсудил у РФ 150 тыс. рублей

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд взыскал 150 тысяч рублей в пользу бывшего фигуранта так называемого московского дела Сергея Абаничева за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщила "Интерфаксу" его защитник, адвокат международной правозащитной группы "Агора" Светлана Сидоркина.

Мосгорсуд таким образом отменил решение Тверского райсуда Москвы, который в марте отказал в компенсации морального вреда, сказала Сидоркина.

Изначально Абаничев требовал с министерства финансов РФ 500 тыс. рублей.

Абаничев обвинялся в участии в массовых беспорядках 27 июля 2019 года в центре Москвы. После задержания с санкции суда он был помещен под стражу, однако 3 сентября его преследование было прекращено за отсутствием состава преступления.

В центре Москвы 27 июля 2019 года в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые были соединены в одно производство и впоследствии получили известность как "московское дело".