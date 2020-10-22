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Путин заявил, что надеется на уход несистемной оппозиции с улицы в реальную политику

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россия будет развивать политическую систему в стране и предоставлять возможность всем политическим силам работать в рамках действующего законодательства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы развиваем российскую политическую систему и будем это делать дальше, предоставляя возможность всем политическим силам – серьезным, искренним, патриотично ориентированным – работать в рамках действующего закона", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Президент предположил, что представители несистемной оппозиции, которые шумят на улице, трансформируются и будут заниматься реальной политикой.

"У нас таких людей, как Саакашвили, немало. Может, с ними тоже что-то произойдет, произойдет какая-то трансформация, что, в принципе, неплохо, что они тоже превратятся в людей, которые занимаются реальной политикой, а не просто шумят на улице", - сказал он.

При этом он привел в пример неформальную оппозицию в европейских странах, в том числе Occupy Wall-Street.

"Где это всё? Всякая неформальная оппозиция – во многих европейских странах и в тех же Штатах, там много партий, ну, и где они? Две партии доминируют на политической и сцене и все, да и то, смотрите, что на улицах происходит", - заметил президент РФ.

Владимир Путин

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