Доллар подорожал почти на 22 копейки

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Утром пятницы рубль дешевеет к доллару и евро на "Московской бирже" на негативных сигналах с внешних рынков и дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,75-76,9 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс вырос на 21,75 копейки и составил 76,8 рубля за доллар. Евро подорожал на десять копеек до 90,63 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожалана 16,47 копейки к уровню закрытия четверга, до 83,02 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,09 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 63,88 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне негативных сигналов с внешних рынков. Сохраняющаяся неопределенность вокруг переговоров о новом пакете стимулирующих мер в США способствует росту спроса на защитные активы, в том числе на доллар как безопасную валюту.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сказала в четверг, что соглашение по поводу новых стимулов "уже на подходе". Она также добавила: "Если бы мы не добивались прогресса, я бы не потратила на эти обсуждения и пяти секунд". Пелоси выразила уверенность в желании обеих сторон прийти к соглашению.

Между тем она отметила, что стороны еще должны урегулировать разногласия относительно ряда ключевых вопросов, и предупредила, что процесс написания и одобрения законопроекта может занять "какое-то время".

Опасения инвесторов вызывают и данные о росте числа заболевших коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 41 641 309 случаев заражения коронавирусом, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. По его данным, на утро пятницы (8:00 по Москве) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 136 503 человек против 1 130 606 на утро четверга.

В число стран с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.

Участники торгов находятся в ожидании заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки.

Аналитики, как и перед сентябрьским заседанием совета директоров ЦБ единодушно ждут сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%. Банк России 18 сентября взял паузу в смягчении денежно-кредитной политики (ДКП), ожидаемо сохранив ключевую ставку на уровне 4,25%.

Регулятор перед октябрьским заседанием совета директоров не стал давать дополнительных сигналов относительно возможных решений по ставке. ЦБ в октябре будет анализировать те же факторы, которые оценивал и на сентябрьском совете, сообщил ранее в интервью "Интерфаксу" зампред Банка России Алексей Заботкин. Это динамика текущей инфляции, прогноз развития эпидемиологической ситуации, а также актуализированная оценка потенциала российской и мировой экономик.

Годовая инфляция в России, исходя из данных Росстата, на 19 октября продолжила ускоряться, составив 3,85% по сравнению с 3,82% на 12 октября и 3,76% на 5 октября. На конец сентября годовая инфляция в России равнялась 3,67%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в пятницу и могут завершить неделю в небольшом минусе. Настроения игроков омрачает угроза, которую представляет возобновившийся рост числа заражений коронавирусом для спроса на энергоносители.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,52%, до $42,24 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,8%. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели в Нью-Йорке на 0,62%, до $40,39 за баррель. Накануне WTI подорожала на 1,5%.

В четверг оптимизму инвесторов способствовали надежды на принятие нового пакета стимулирующих мер в США. Поддержку котировкам также оказало заявление президента Владимира Путина о том, что, по его мнению, в настоящее время нет необходимости менять сделку ОПЕК+. При этом он не исключил возможность продления или углубления ограничений по добыче нефти в будущем.