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Алексей Волин отказался назвать новое место работы

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Алексей Волин, который 23 октября ушел из Минцифры, подтвердил, что продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития, но новое место работы назвать отказался.

"Две новости в один день - это перебор, отложим на потом", - сказал он "Интерфаксу".

Вместо Волина курировать СМИ, рекламу и интернет-развитие в должности замминистра цифрового развития будет Бэлла Черкесова. Волин отметил, что проработал с ней вместе около пяти лет, и назвал ее "компетентной и профессиональной" и "глубоко погруженной в нашу тематику".

"В принципе считаю, что это очень правильное и хорошее назначение, очень рад за Бэллу. Индустрия ее очень хорошо знает", - добавил он.

Черкесова родилась в 1985 году, окончила Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности "журналист-международник".

С 2008 по 2012 год она работала в департаменте пресс-службы и информации правительства. С 2012 по 2020 год она работала в управлении президента по общественным связям и коммуникациям. С 2014 года она занималась вопросами развития медиа-отрасли, с 2015 по 2019 год возглавляла департамент развития средств массовой информации, в 2019 году была повышена до референта управления и занимала эту должность до октября 2020 года.

Черкесова координировала завершившийся в октябре 2019 года переход телевизионного вещания в России в цифровой формат. Совместно с Минцифры и МИД представляла Россию на переговорах о сохранении и расширении присутствия российских СМИ в странах СНГ, включая вхождение российских телеканалов в цифровые эфирные мультиплексы, открытие представительств и расширение корреспондентской сети.

Алексей Волин Минцифра Бэлла Черкесова МИД

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