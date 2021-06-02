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Замглавы Минцифры перешел на работу в ПФР

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Замглавы Минцифры Евгений Кисляков оставил эту должность. Теперь он назначен заместителем председателя правления Пенсионного фонда России, такое распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Кисляков стал заместителем министра связи в июле 2018 года. До этого с марта 2017 года работал заместителем руководителя Аналитического центра при правительстве (АЦ), а перед этим был советником руководителя АЦ.

В 2012-2016 годах он был директором дирекции по реализации проектов УЭК и ЖКХ Сбербанка России, вице-президентом АО "Федеральная уполномоченная организация "Универсальная электронная карта". В 2010-2012 годах он быдл замдиректора департамента информационных технологий и связи правительства, а до этого семь лет работал в Минэкономразвития на различных должностях.

Кисляков окончил экономический факультет Московского авиационного института и защитил кандидатскую диссертацию.

Минцифры ПФР Евгений Кисляков

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