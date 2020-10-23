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Алексей Волин оставил должность замглавы Минцифры

Алексей Волин оставил должность замглавы Минцифры
Алексей Волин
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина, сообщила пресс-служба правительства.

Волин занимал этот пост с июля 2012 года и курировал развитие медиаотрасли и интернета.

Его сменила Бэлла Черкесова, которая прежде работала в Администрации президента.

В пресс-службе правительства напомнили, что под руководством Волина был успешно реализован проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат, и 60 миллионов телезрителей в России "получили доступ к 20 бесплатным каналам в хорошем качестве вместо трёх". В результате борьбы с пиратством поступления от продажи легального контента выросли три раза.

"Алексей Волин также был одним из основных разработчиков мер поддержки СМИ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в пресс-релизе.

Алексей Волин окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки МГУ. В конце 80-х и первой половине 90-х работал в СМИ. С 1996 по 1998 годы он занимался связями со СМИ в Адмнистрации президента, затем перешел в аппарат правительства.

С 2000 по 2003 годы Волин был заместителем руководителя аппарата правительства и в этой должности отвечал за связи с общественностью, а также курировал в том числе СМИ.

Уйдя из правительства, летом 2003 года он вместе с Анатолием Карачинским создал информационно-аналитическую систему "Медиалогия". С 2003 по 2012 год он в разные периоды возглавлял издательский дом Родионова, был гендиректором "Амедиа", участвовал в создании исторических фильмов для "Первого канала".

CNews и телеграм-каналы сообщили о грядущей отставке замминистра в начале октября. Он тогда отказался комментировать эти публикации.

После ухода из министерства Волин будет заниматься проектами в сфере цифрового развития, сообщили в пресс-службе правительства.

Алексей Волин Минцифра Михаил Мишустин правительство

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