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Ведомства признали отсутствие потенциальных заказчиков Ил-96-400М

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минтранс подготовил проект постановления правительства, в котором субсидии на поддержку производства и поставок самолетов Ил-96-400М в очередной раз предложено перераспределить в пользу других продуктов отечественного авиапрома: Ил-114-300, вертолетов Ми-8, Ми-38 и "Ансат". В качестве причины этого решения указано отсутствие потенциальных заказчиков Ил-96-400М.

По итогам майского совещания у президента Владимира Путина о развитии авиаотрасли Минтранс предлагал выделить дочерней "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) 7,247 млрд рублей на закупку одного Ил-96-400М и 4,5 млрд рублей на "воздушные суда отечественного производства", говорится в пояснительной записке к проекту постановления на regulation.gov.ru.

Предложения были направлены на согласование в Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг, и последний, судя по пояснениям Минтранса, их не поддержал.

"По итогам рассмотрения Минпромторгом письмом от 21.09.2020 в Минтранс России представлена позиция о наличии риска возврата субсидии в размере 7,247 млрд рублей в доход федерального бюджета ввиду отсутствия в настоящий момент потенциального эксплуатанта воздушных судов Ил-96-400М", - пишет Минтранс.

"Кроме того, Минпромторгом предложено перераспределение средств федерального бюджета, ранее предусмотренных на проект производства и продаж самолетов Ил-96-400М, на предоставление субсидии из федерального бюджета ПАО "ГТЛК" на приобретение вертолетов типа Ми-8, Ми-38 и "Ансат" производства ПАО "Казанский вертолетный завод", - говорится в пояснении.

Теперь Минтранс предлагает предоставить ГТЛК порядка 16,9 млрд рублей из бюджета на закупку региональных Ил-114-300 и вертолетов. В качестве возможных эксплуатантов Ил-114-300 Минтранс рассматривает "Камчатское авиационное предприятие", "СиЛа", "Аэросервис", "АО 2-ой Архангельский". Эксплуатация самолетов планируется в Дальневосточном федеральном округе.

Ми-8, Ми-38 и "Ансаты", по данным Минтранса, могут быть переданы в лизинг "Комиавиатрансу", "ВАП", "Конверс Авиа", "СКОЛ", "РВС", авиапредприятию "Ельцовка", "Нижневартовскавиа", "Нарьян-Марский ОАО".

Ил-96-400М - проект дальнемагистрального пассажирского самолета на 305-402 места, который создается предприятиями "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в "Ростех") как модификация советского Ил-96-300. Программа включает производство одного опытного образца и шести серийных, ее общая стоимость оценивалась в более 50 млрд рублей. Сроки производства самолета неоднократно переносились, а субсидии на проект перераспределялись на другие. По последним данным, первый испытательный полет Ил-96-400М запланирован на 2021 год.

В 2017 году на тот момент замминистра транспорта Валерий Окулов (сейчас - советник главы ОАК) говорил, что интересантами Ил-96-400М являются российские чартерные авиакомпании Royal Flight и Pegas Fly. Сами перевозчики публично не заявляли об интересе к российскому самолету, сейчас в их парке эксплуатируются машины только иностранного производства - Boeing и Embraer.

Минтранс ГТЛК Минпромторг Ил-96 Ил-114 ОАК Дальний Восток

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