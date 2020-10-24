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Женщина и четверо детей погибли при пожаре в частном доме в Якутии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Тела женщины и четверых детей найдены после тушения пожара в частном двухквартирном жилом доме в селе Крест-Кытыл Намского района Якутии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике в субботу.

Сообщение о пожаре поступило рано утром по местному времени. "К месту пожара незамедлительно были направлены силы и средства Государственной противопожарной службы республики. На момент прибытия первого подразделения дом горел по всей площади. В результате пожара дом полностью поврежден огнем на общей площади 160 кв. м", - сказано в сообщении.

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание греющего кабеля канализации.

В настоящее время дознаватели МЧС России совместно с сотрудниками Следственного комитета и МВД проводят проверку. На месте также работают специалисты испытательной пожарной лаборатории. С родственниками погибших общаются психологи. При пожаре также пострадал мужчина.

Всего на ликвидации пожара было задействовано 5 единиц пожарной техники и 16 человек личного состава.

Якутия

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