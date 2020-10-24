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Глава Минкультуры заявила об изменении взглядов со времен спорного поста в ЖЖ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Глава Минкультуры Ольга Любимова, впервые прокомментировала свой пост в Livejournal от 2008 года, в котором назвала себя некультурным человеком. Она отметила, что все люди могут меняться и ее мнение о культуре также изменилось.

"Это был мой пост, это было мое ощущение, когда появлялись первые блоги, это был Живой журнал, и я могу сказать, что в тот момент это была такая форма эпатажа, желание что-то продемонстрировать. Это было только начало соцсетей. Да, это я это написала", - сказала Любимова в программе "101 вопрос взрослому" на Первом канале.

Она отметила, что "так бывает, что тебе хочется представлять в каком-то возрасте, с годами уходит. Любой человек с возрастом меняется, а министр тоже человек, с годами меняются твои вкусы и со временем ты начинаешь любить то, что раньше тебе казалось неинтересным, у тебя были другие задачи".

По словам министра, она всегда любила театр, при этом не любила балет. Но с годами ее предпочтения изменились.
После назначения Любимовой на пост министра культуры в СМИ обсуждался ее пост в Livejournal, где она признавалась, в частности, что не любит оперу, балет, классическую музыку, театр и музеи. Об этом она написала на своей странице в декабре 2008 года.

Минкультуры РФ Ольга Любимова

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