Власти Сахалина пообещали помощь жильцам подтопленных из-за циклона домов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Жильцы подтопленных в результате циклона домов в Смирныховском районе Сахалинской области получат финансовую помощь из муниципального и регионального бюджетов, сообщил в субботу губернатор области Валерий Лимаренко.

"Из муниципального бюджета жители затопленных домов получат по 10 тысяч рублей на человека - до 50 тысяч рублей на семьи. Смирныховцам, чье имущество пострадало незначительно, выплатят по 5 тысяч рублей на человека", - написал Лимаренко в своем телеграм-канале.

Многодетные и малоимущие семьи получат дополнительную финансовую поддержку из областного бюджета по линии министерства социальной защиты.

"Всем пострадавшим будет организована просушка помещений. Сейчас специалисты уже приступили к откачке воды", - сообщил Лимаренко, отметив, что подтопило только частные дома.

Как сообщалось, в субботу в Смирныховском районе (центральная часть Сахалина), где в результате прохождения циклона и разлива рек подтопило десятки домов, был введен режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС введен и в Макаровском районе Сахалина, где на одном из участков дороги в субботу сошел сель, повреждены подъезды к мосту.

Сахалин в минувшую пятницу утром оказался во власти циклона, который пришел с Японского моря и принес на остров ливни и сильный ветер.