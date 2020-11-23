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Калининградский янтарный комбинат установил рекорд по добыче самородков

Калининградский янтарный комбинат установил рекорд по добыче самородков
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - АО "Калининградский янтарный комбинат" (входит в "Ростех") снова добыло самородок янтаря весом более килограмма - 1270 граммов. Он стал двадцатым "тяжеловесом", добытым в 2020 году. Это исторический рекорд по числу самородков, добытых за сезон, отметили в пресс-службе предприятия.

По форме последний самородк близок к параллелепипеду, его цвет - насыщенно медовый. Его назвали "Ростех".

Все добытые самородки подлежат оценке Гохрана. Камни, признанные уникальными и особо ценными, пополняют госфонд. Часть экземпляров передается в коллекцию комбината, остальные выставляются на международный аукцион Amberforum.

По историческим данным, самый крупный кусок янтаря был найден на берегу Балтийского моря во второй половине 19-го века и весил 12 кг.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только АО "Калининградский янтарный комбинат".

В 2019 году комбинат выполнил в полном объеме план добычи в 450 тонн янтаря.

Калининградская область Калининградский янтарный комбинат Ростех

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