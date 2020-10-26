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Россиян не будут отправлять на курорты Египта через Турцию

Россиян не будут отправлять на курорты Египта через Турцию
Фото: Reuters

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российские туроператоры после разъяснений Ростуризма отменили туры на египетские курорты на стыковочных рейсах через Турцию.

На прошлой неделе Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что некоторые туроператоры готовят предложения или уже отправляют туристов на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх на стыковочных рейсах через Стамбул или Анталью.

Об открытии продаж в частности сообщили туроператоры PAC Group и Pegas Touristik. Первый рейс "Пегаса" из РФ через Анталью в Хургаде ждали 29 октября, на нем должны были прилететь 220 туристов.

Однако 22 октября Ростуризм со ссылкой на указ президента Владимира Путина напомнил, что продажа туров с транзитным перелетом в аэропорты курортов Египта запрещена. Допустимо продавать только туры с перелетом до Каира, а дальнейшее перемещение туристов должно осуществляться наземным транспортом. За нарушение правил туроператоры и турагенты несут административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность.

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В понедельник в Pegas Touristik и PAC Group сообщили "Интерфаксу", что от реализации туров в Египет отказались - как на стыковочных рейсах, так и с перелетами до Каира. Возможность отправиться на египетские курорты через Каир по-прежнему есть у клиентов Tez Tour.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 3 сентября подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом. Рейсы в Каир осуществляются трижды в неделю. При въезде россиянам нужна справка об отсутствии COVID-19.

Прямое авиасообщение с курортами страны отсутствует с 2015 года, когда над Синайским полуостровом взорвался российский самолет и погибли 224 человека. ФСБ отмечало, что в летевшем из Египта самолете была заложена бомба. До тех пор Египет был одним из самых популярных направлений поездок россиян, ежегодно его посещали более 2 млн туристов из России. Отсутствие авиасообщения с курортами Египта власти РФ объясняют соображениями безопасности.

Ростуризм Египет Хургада Шарм-эль-Шейх

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