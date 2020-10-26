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Брижит Бардо призвала Путина вмешаться в судьбу проданного цирку слоненка

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Французская актриса Брижит Бардо направила письмо президенту России Владимиру Путину о необходимости вернуть слоненка Эколь, проданного ростовским зоопарком цирку Запашных. Обращение опубликовано в свежем номере журнала Фонда Брижит Бардо.

Актриса пишет, что готова взять на себя организацию перевозки Эколь в надлежащее место, а также оплатить все ветеринарные обследования, которые животному необходимо будет сделать.

Также Брижит Бардо указала в своём письме к Путину, что призывает Россию прекратить использование животных в цирках.

Подобный запрет цирков с животными действует практически в 50 странах мира, в ряде стран - на уровне муниципалитетов. Принимая запрет, страны указывают, что цирк с животными - это "постыдный анахронизм, примитивное и пошлое жестокое обращение с животными".

Продажа слоненка в цирк

С критикой выступили эксперты Международной программы по сохранению слонов ЕЕР, Европейская Ассоциация Зоопарков (EAZA), Евро-Азиатская Ассоциация зоопарков (EARAZA), Международный Альянс специалистов по слонам (ESAI), Европейская группа специалистов по слонам (EEG), Национальная Ветеринарная Палата России, Союз зоопарков и аквариумов России (СОЗАР), Всемирная Ассоциация зоопарков (WAZA), руководство и студенты Донского университета (ДГТУ), десятки российских звезд, Центр защиты прав животных "ВИТА" и десятки других организаций в защиту животных, депутаты.

История с трехлетней слонихой Эколь, относящейся к вымирающему виду, произошла этим летом. В июле слоненка продали из ростовского зоопарка в частный цирк братьев Запашных. Слониха относится к виду, относящемуся к Приложению I Конвенции СИТЕС, который запрещено передавать в коммерческие структуры

Свою жесткую позицию, в том числе, высказала Евро-Азиатская Ассоциация зоопарков (EARAZA). В результате зоопарк был исключен из членов организации.

Были сделаны десятки обращений в правоохранительные, включая Генеральную прокуратуру, МВД, СКР, ФСБ, и природоохранные структуры. В них подчеркивалась продажи: в договоре о сделке фигурируют 4 особи животных, находящихся в статусе "вымирающий вид" Приложению I Конвенции СИТЕС и Международной Красной книги: 1 особь азиатского слона, 2 особи суматранских орангутанов и 1 обыкновенный шимпанзе.

Отдельное обращение направлялось губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

Однако слоненок, по-прежнему, не возвращен и находится в цирке Запашных.

Ростов Брижит Бордо

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