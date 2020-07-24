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Ростовского губернатора попросили вернуть проданного в цирк слоненка

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Более десятка известных актеров обратились к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой вернуть местному зоопарку молодую слониху Эколь, которая была разлучена с родителями и продана в московский цирк.

Авторы обращения отмечают, что трехлетний слоненок все еще очень зависим от родителей. Это высокоразвитый социальный вид животных, и воспитание длится 10-14 лет, причем в нем участвует не только мать, но и другие слоны.

"Во всем цивилизованном мире запрещено содержать слонов поодиночке", - говорится в письме артистов губернатору.

По мнению авторов, продажа слоненка была незаконной, поскольку этот вид относится к категории исчезающих. "Мы знаем, что вы лично участвовали в судьбе слонихи с первого же дня ее рождения и выбирали для нее имя Эколь, поздравляли ее родителей с новорожденным. Вы не можете не понимать, что при неблагоприятном исходе (...) Ростов-на-Дону навсегда получит славу города, который игнорирует общечеловеческие ценности и требования сохранения видов. Кроме того, несмываемое пятно позора ляжет и на другие зоопарки России", - говорится в послании.

Письмо подписали, в том числе, Леонид Ярмольник, Анна Ковальчук, Ксения Раппопорт, Елена Сафонова, Алексей Серебряков, Дмитрий Певцов, Александр Лазарев, Светлана Немоляева, Александр Ширвиндт, Александр Збруев, Людмила Савельева и другие.

С протестом против передачи слонихи цирку выступили российские и зарубежные зоозащитники, а также студенты Донского государственного технического университета.

Ростовская область Василий Голубев

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