Ростовский зоопарк исключен из ассоциации ЕАРАЗА за продажу слона цирку

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Ростовский зоопарк исключен из Евроазиатской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) из-за передачи слоненка в цирк братьев Запашных, сообщил "Интерфаксу" директор зоопарка Александр Жадобин.

"Решение было принято за счет голосования Европы и Украины. Российские зоопарки в своем подавляющем количестве были за то, чтобы оставить Ростовский зоопарк (в ЕАРАЗА - ИФ). В Европе тренд применять санкции по любым поводам к российским учреждениям, корпорациям. Нашим законодательством передача животных в цирк установлена. Правила содержания там прописаны", - сказал Жадобин.

По его словам, процесс исключения зоопарка прошел с нарушением устава ЕАРАЗА и не может считаться легитимным.

"Мы сейчас будем думать, обжаловать ли это решение в судебном порядке. Сначала мы проанализируем необходимость возвращения в эту организацию вообще", - отметил Жадобин.

В начале июля зоопарк Ростова-на-Дону продал трехлетнюю слониху Эколь Большому московскому цирку братьев Запашных. Передача Эколь в цирк, по словам Жадобина, была необходимостью - ей нельзя было жить вместе с остальными слонами в зоопарке. Он отметил, что Эколь полностью здорова, о ее состоянии регулярно в соцсетях отчитываются братья Запашные.

Как сообщалось, более десятка известных актеров обратились к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой вернуть местному зоопарку молодую слониху Эколь. Авторы обращения отмечали, что слоненок все еще сильно зависим от родителей и воспитание его длится 10-14 лет, причем в нем участвует не только мать, но и другие слоны. Также с протестом против передачи слонихи цирку выступили российские и зарубежные зоозащитники.

Эколь родилась в ростовском зоопарке в начале 2017 года у слонов Синты и Юмы. Пока она была маленькой и питалась материнским молоком, слониха содержалась отдельно с мамой и старшей сестрой Ситарой. Между тем ее воссоединение с отцом крайне нежелательно, поскольку это чревато непредсказуемыми последствиями для самки и потомства. При этом оставить в стаде Ситару было безопасно, так как Юма не ее отец и их соединение не представляет угрозы.

Кроме того, по словам Жадобина, больше года за Эколь ухаживали специально приехавшие сотрудники московского цирка, чтобы переезд не был столь травматичным для животного.