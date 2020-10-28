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Ростуризм спрогнозировал падение внутреннего турпотока на 40%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В России по итогам 2020 года ожидается падение внутреннего турпотока на 40% или чуть больше, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, в ведомстве прогнозируют, что прошлогодние турпотоки удастся восстановить к концу года на 60-70%.

Экономический кризис

"Пока что окончательных цифр нет, потому что мы возлагаем надежды на осенний и зимний сезоны. Например, этой осенью пользуется популярностью юг России - Крым, Краснодарский край, где средняя загрузка составляет 70-80%, что в полтора-два раза выше, чем в прошлом году", - сказала она.

В летний курортный сезон турпотоки были восстановлены почти на 70%, и в Ростуризме это считают "очень и очень позитивным" результатам. В июле и августе восстановление было на уровне 90%. По словам Догузовой, это удалось благодаря своевременному запуску летнего сезона, запуску чартеров, мерам государственной поддержки, программе кэшбэка.

"По целому ряду регионов мы, конечно, видим падение. Тяжело с деловым туризмом, поездки во многом не восстановились. Но есть регионы, по которым есть рост в 1,5 - 2 раза - Алтай, Бурятия (Байкал)", - заключила глава Ростуризма.

Ростуризм Зарина Догузова коронавирус Крым Кубань Алтай Байкал Бурятия

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