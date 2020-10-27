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В РФ скоро появятся более чувствительные тесты на антитела к COVID-19

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В России ожидается скорая регистрация тест-систем, которые будут определять более низкое, чем существующие тесты, содержание антител к коронавирусу, сообщила во вторник руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Тест-системы, которые были выработаны и наработаны сразу для определения иммунитета, были сделаны быстро и сделаны на высокий титр антител, уровень тот, который был определяем. Сейчас стоит задача другая перед нашими учеными, мы ее поставили, и уже близки к регистрации таких тест-систем, которые будут определять антитела на более низких уровнях, на уровнях памяти", - сказала Попова на форуме "Здоровое общество".

Попова напомнила, что существующие в настоящий момент тест-системы определяют только большое количество антител к коронавирусу, а маленькое пропускают.

В связи с этим глава Роспотребнадзора не рекомендует пугаться по поводу демонстрируемого сегодняшними тестами "отсутствия" антител у переболевших COVID-19. Исследований, что "переболевший человек способен опять утратить напрочь иммунитет и заболеть повторно" в настоящий момент нет, заключила Попова.

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Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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