Попова сообщила о начале производства COVID-вакцины "Вектора"
Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Производство вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" началось в центре "Вектор", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Производство, безусловно, начинается на разных площадках (...) производство вакцины институтом Гамалея, производство начато на "Векторе" и как только, я уверена, будет зарегистрирована вакцина института Чумакова, у них тоже все будет готово к производству", - сказала Попова на форуме "Здоровое общество" во вторник.
Она уточнила, что до конца года будут определены объемы производства вакцин.
Российские вакцины от коронавируса
Первой российской вакциной от коронавируса стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из них получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.
Вторая российская вакцина - "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора - была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.
Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, которая содержит цельный вирус. Данный препарат также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.