Попова сообщила о начале производства COVID-вакцины "Вектора"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Производство вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" началось в центре "Вектор", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Производство, безусловно, начинается на разных площадках (...) производство вакцины институтом Гамалея, производство начато на "Векторе" и как только, я уверена, будет зарегистрирована вакцина института Чумакова, у них тоже все будет готово к производству", - сказала Попова на форуме "Здоровое общество" во вторник.

Она уточнила, что до конца года будут определены объемы производства вакцин.