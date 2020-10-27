Птицефабрика "Агрокомплекса Ткачева" загорелась на Кубани
Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Крупный пожар вспыхнул во вторник днем на птицефабрике "Кубань" в городе Усть-Лабинске Краснодарского края, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
По его словам, пожар произошел на птицефабрике "Кубань" фирмы "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева по улице Кавказская.
Пресс-служба ГУ МЧС России по краю подтвердила адрес объекта, где произошел пожар. Площадь возгорания – 2 тыс. кв. метров.
Объявлен повышенный ранг пожара. Отмечается, что угрозы распространения нет.