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"Ельцин Центр" попросил белорусский суд прекратить производство по делу своей сотрудницы

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Исполнительный директор "Ельцин Центра" Александр Дроздов подписал ходатайство с просьбой прекратить производство по делу в отношении шеф-редактора интернет-проектов Марины Петрушко, задержанной в выходные в белорусском городе Барановичи.

"Дроздов подписал ходатайство в суд с просьбой прекратить производство по административному делу. Также в суд представлена характеристика на Марину", - говорится в сообщении пресс-службы "Ельцин Центра".

Петрушко задержали 25 октября в Белоруссии. Первый заместитель исполнительного директора Президентского центра Бориса Ельцина Людмила Телень сообщила "Интерфаксу", что Петрушко была задержана на автобусной остановке во время отпуска. Она приехала в Барановичи, чтобы посетить свою маму.

По ее словам, обвинение сотруднице Центра до сих пор не предъявлено, она находится в изоляторе временного содержания. По словам Телень, Петрушко не участвовала ни в каких политических акциях, а задержание - "это очевидное недоразумение". О решении суда и о том, какие обвинения в отношении гражданки РФ выдвинуты, отметила Телень, должно стать известно во вторник или среду.

В пресс-службе Центра "Интерфаксу" также поясняли, что Марина Петрушко – сотрудник московского офиса "Ельцин Центра".

Ельцин Центр Александр Дроздов Марина Петрушко Белоруссия

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