Сотрудницу "Ельцин Центра" задержали в белорусских Барановичах

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Шеф-редактора интернет-проектов "Ельцин Центра" Марину Петрушко задержали 25 октября в Белоруссии во время отпуска, сообщила во вторник "Интерфаксу" первый заместитель исполнительного директора Президентского центра Бориса Ельцина Людмила Телень.

"Марина Петрушко находилась в очередном отпуске на своей родине - в Барановичах. Она навещала очень пожилую маму. В воскресенье по дороге к маме ее задержали на автобусной остановке", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, обвинение сотруднице Центра до сих пор не предъявлено. Петрушко находится в изоляторе временного содержания.

"По белорусским законам суд должен пройти в течение 72 часов. (...) Марина не участвовала ни в каких политических акциях, это очевидное недоразумение", - подчеркнула Телень, поясняя, что посольство и консульство России в курсе сложившейся ситуации.

В пресс-службе Центра "Интерфаксу" также пояснили, что Марина Петрушко - сотрудник московского офиса "Ельцин Центра", гражданка РФ.