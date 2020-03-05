В месте массовых расстрелов под Великим Новгородом нашли останки 540 человек

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Останки 540 человек найдены у населенного пункта Жестяная Горка под Великим Новгородом в месте массовых расстрелов гражданского населения в годы Великой Отечественной войны, сообщила в четверг пресс-служба крупнейшей в РФ поисковой экспедиции "Долина".

В могиле найдены останки женщин и детей.

Согласно сведениям "Долины", на месте гибели гражданского населения под Жестяной Горкой в течение ближайших месяцев на добровольные пожертвования предполагается установить обелиск "Скорбящая мать". Работы по его установке и благоустройству территории завершатся в июне. В годовщину начала войны 22 июня состоится торжественное перезахоронение останков погибших.

Как сообщалось, раскопки в месте массовых расстрелов 1942-1943 годов начались в 2019 году. Исследования вели бойцы "Долины" и военнослужащие 90-го поискового батальона Минобороны. На месте были обнаружены фрагменты одежды и личные вещи погибших. Предметов, которые бы позволили идентифицировать их, найти пока не удалось.

СК возбудил дело по статье 357 УК РФ (геноцид).

В апреле 2019 года под Жестяной Горкой была обнаружена могила с останками более чем 40 человек, погибших, предположительно, в 1942-1943 годах. Некоторые умерли после выстрелов в голову. СК тогда также возбудил дело о геноциде. В июне сообщалось о найденных останках 400 человек, многие из которых были детьми.

По данным ведомства, на месте деревни Жестяная Горка оккупанты расстреляли более 2,6 тыс. человек, в основном жителей Ленинградской (ныне Новгородской) и Псковской областей, преимущественно русских, а также евреев и цыган.