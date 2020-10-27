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СК проверит нижегородскую больницу, где инвалид с пневмонией 4 часа ждал помощи на полу

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Следователи заинтересовались появившейся в СМИ информацией о смерти мужчины в одной из больниц Нижегородской области, где он несколько часов ждал оказания помощи.

Пресс-служба СУ СКР по региону сообщает во вторник, что, согласно публикации, 60-летний инвалид первой группы с двухсторонним воспалением легких ждал четыре часа приема на полу в Сокольской центральной районной больнице. Затем мужчина был отправлен в Городецкую центральную районную больницу, но спустя несколько часов скончался.

"В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях распространились фотографии, на которых видно, что пациент лежит на полу больницы на носилках.

В пресс-службе регионального Минздрава журналистам сообщили со ссылкой на главного врача Сокольской районной больницы, что бригада скорой помощи доставила лежачего пациента в их медучреждение, где специалисты после осмотра мужчины и рентгенографии приняли решение о его госпитализации в Городецкую районную больницу.

"В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки на время осмотра и ожидания транспортировки мужчина, который перенес два инсульта и имел длительный анамнез сахарного диабета II типа, а, соответственно, находился в зоне риска заражения новой коронавирусной инфекции, не был размещен в отделении, где идет поток пациентов", - приводятся в сообщении слова главврача.

В свою очередь глава министерства здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил журналистам, что ведомство совместно с Росздравнадзором даст оценку произошедшему.

Нижегородская область СКР

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