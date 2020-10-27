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В Чечне возбудили дело после перестрелки с двумя убитыми и тремя ранеными

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Чечне возбудили уголовное дело по факту убийства двух и ранения троих местных жителей в результате ссоры с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

"По данным следствия, 27 октября в 3:00 в Ачхой-Мартановскую центральную районную больницу были доставлены пятеро местных жителей с огнестрельными ранениями, двое из которых скончались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что бойцы спецподразделений устроили перестрелку после словесного конфликта около здания кафе в селе Ачхой-Мартан, погиб как минимум один человек. Изначально сообщалось об одном убитом и одном раненом.

Чечня Ачхой-Мартан

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