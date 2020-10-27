Что произошло за день: вторник, 27 октября

Повсеместный масочный режим и заявление Кадырова в адрес Макрона

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявлено 16 550 случаев заражения коронавирусом. В Москве суточный прирост составил 4312. В стране скончались от COVID-19 320 человек. Коронавирусом заболел глава ФИФА Джанни Инфантино. На самоизоляцию также уходит Сергей Лавров: он контактировал с заразившимся.

- Роспотребнадзор рекомендовал повсеместный масочный режим. С 28 октября маски будут обязательными в тех местах, где одновременно могут находиться более 50 человек. Также служба рекомендовала регионам запрещать проведение развлекательно-зрелищных мероприятий и работу общепита с 23:00 до 6:00. В ресторанной отрасли эту инициативу восприняли с опасением. Власти Москвы не планируют ограничивать работу ночных заведений, поскольку уже приняли меры по контролю за посещением таких мест.

- Кадыров заявил, что Макрон вынуждает людей идти на преступления. По словам главы Чечни, президент Франции своей поддержкой публикации карикатур на пророка Мухаммада провоцирует верующих. Кадыров заявил, что Макрон "должен быть готов к тому, что мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя великого пророка Мухаммада".

- Лукашенко потребовал выгонять из вузов оппозиционных студентов. Он подчеркнул, что те, кто пришел учиться, должны учиться. Также президент Белоруссии заявил, что организаторы протестов идут "по методичке цветных революций" и развернули террористическую войну.

- Суд Гааги снял арест с брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya в Бенилюксе. Арест на них был наложен в рамках разбирательств между бывшими акционерами ЮКОСа и РФ.

- Россия вышла на плато по заболеваемости ВИЧ. При этом, отмечают в ведомстве, достичь уровня ниже плато пока не получается.

- Ученые выдвинули новую версию причин "сонной болезни" в казахстанском Калачи. Они предположили, что жители села впадали в спячку из-за подземной воды, отравленной химикатами. Химикаты могли попасть в питьевую воду, например, через заброшенные урановые рудники. С 2013 года сельчане жалуются на сонливость, потерю памяти и галлюцинации.