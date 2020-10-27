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Ученые выдвинули новую версию причин "сонной болезни" в казахстанском Калачи

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Команда ученых Nazarbayev University (Назарбаев Университет) во главе с профессором-эпидемиологом Байроном Крэйпом, долгое время исследовавшая причины "сонной болезни" в селе Калачи Акмолинской области, полагает, что сельчане впадали в спячку из-за подземной воды, отравленной химикатами, сообщила пресс-служба университета.

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В сообщении пресс-службы отмечается, что были исключены десятки гипотез о том, что болезнь могла быть связана с едой, хроническими болезнями или вредными привычками жителей села. Однако выяснилось, что все жители Калачей пьют воду из одного источника - из подземного насоса местного жителя, который качает ее и продает односельчанам.

Домашним животным эту воду не давали, они пили речную воду и не впадали в спячку.

Так, ученые пришли к заключению, что вода, скорее всего, была отравлена химикатами. Химическая интоксикация организма может сопровождаться симптомами, схожими с теми, что описывали жители Калачей - головокружение, слабость, чувство "опьянения" и даже галлюцинации.

"Химикаты могли попасть в состав питьевой воды, например, через урановые рудники, заброшенные с конца 80-ых годов. Военные могли скидывать туда химические отходы, использовать месторождения как стихийные свалки. Есть вероятность, что там разрабатывали химическое оружие, а отдельные химикаты-отходы зарывали в землю", - отметил Крэйп.

Так как "сонная болезнь" в селе больше не появляется, подтвердить или опровергнуть гипотезу ученых можно лишь спустившись в один из находящихся рядом урановых рудников. Людям туда спускаться опасно, поэтому ученые собираются совместно со Школой инженерии Назарбаев Университета соорудить специальный беспилотник и спустить аппарат в урановые месторождения для взятия проб.

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Сейчас исследовательские работы по "сонной болезни" в селе Калачи временно приостановили из-за пандемии COVID-19, указывается в сообщении.

С марта 2013 года жители села Калачи и поселка Красногорский стали периодически обращаться к медикам с жалобами на сонливость, потерю памяти и галлюцинации. Всем им ставили диагноз "энцефалопатия неясного генеза", которую в народе назвали "сонной болезнью".Многочисленные комиссии, несмотря на тысячи проведенных исследований, до сих пор не назвали точную причину заболевания. Местные власти приняли решение о переселении сельчан.

Село Калачи входит в Красногорский сельский округ, находится в 600 метрах от бывшего поселка городского типа Красногорск, где когда-то проживало 6,5 тыс. населения, преимущественно шахтеры (ныне поселок Красногорский). Поселок относился к рудопромышленному управлению бывшего СССР, с 60-х до 90-х годов прошлого века близ поселка добывалась урановая руда. Добыча урана прекращена в 1991-1992 годах с распадом Советского Союза, шахты были закрыты и декультивированы.

Казахстан Калачи

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