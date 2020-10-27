Ученые выдвинули новую версию причин "сонной болезни" в казахстанском Калачи

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Команда ученых Nazarbayev University (Назарбаев Университет) во главе с профессором-эпидемиологом Байроном Крэйпом, долгое время исследовавшая причины "сонной болезни" в селе Калачи Акмолинской области, полагает, что сельчане впадали в спячку из-за подземной воды, отравленной химикатами, сообщила пресс-служба университета.

В сообщении пресс-службы отмечается, что были исключены десятки гипотез о том, что болезнь могла быть связана с едой, хроническими болезнями или вредными привычками жителей села. Однако выяснилось, что все жители Калачей пьют воду из одного источника - из подземного насоса местного жителя, который качает ее и продает односельчанам.

Домашним животным эту воду не давали, они пили речную воду и не впадали в спячку.

Так, ученые пришли к заключению, что вода, скорее всего, была отравлена химикатами. Химическая интоксикация организма может сопровождаться симптомами, схожими с теми, что описывали жители Калачей - головокружение, слабость, чувство "опьянения" и даже галлюцинации.

"Химикаты могли попасть в состав питьевой воды, например, через урановые рудники, заброшенные с конца 80-ых годов. Военные могли скидывать туда химические отходы, использовать месторождения как стихийные свалки. Есть вероятность, что там разрабатывали химическое оружие, а отдельные химикаты-отходы зарывали в землю", - отметил Крэйп.

Так как "сонная болезнь" в селе больше не появляется, подтвердить или опровергнуть гипотезу ученых можно лишь спустившись в один из находящихся рядом урановых рудников. Людям туда спускаться опасно, поэтому ученые собираются совместно со Школой инженерии Назарбаев Университета соорудить специальный беспилотник и спустить аппарат в урановые месторождения для взятия проб.

Сейчас исследовательские работы по "сонной болезни" в селе Калачи временно приостановили из-за пандемии COVID-19, указывается в сообщении.

С марта 2013 года жители села Калачи и поселка Красногорский стали периодически обращаться к медикам с жалобами на сонливость, потерю памяти и галлюцинации. Всем им ставили диагноз "энцефалопатия неясного генеза", которую в народе назвали "сонной болезнью".Многочисленные комиссии, несмотря на тысячи проведенных исследований, до сих пор не назвали точную причину заболевания. Местные власти приняли решение о переселении сельчан.