Роспотребнадзор разъяснил свои новые рекомендации по масочному режиму

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Ношение защитной маски для граждан с 28 октября будет обязательным в тех местах, где одновременно могут находиться более 50 человек, говорится в разъяснении Роспотребнадзора к постановлению ведомства.

"По аналогии права, под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

Ранее 27 октября федеральная служба опубликовала постановление, обязывающее граждан в РФ носить маски "для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах".

Кроме того, постановлением рекомендовано властям российских регионов "принять дополнительные меры, направленные на стабилизацию обстановки" с коронавирусом. Также документ обязывает усилить дезинфекцию на общественном транспорте, во всех местах массового пребывания людей: в торговых объектах, кафе и ресторанах, в культурных и развлекательных учреждениях.

Постановление вступает в силу с 28 октября.