Суд в Петербурге рассмотрит иск о блокировке приложения иеговистов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Петербурга принял к производству административный иск прокуратуры о признании информации в мобильном приложении свидетелей Иеговы экстремистской и запрещенной к распространению в России, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Заседание суда по иску назначено на 14 декабря, говорится в сообщении.

Как следует из искового заявления, в Google Play и App Store представлено приложение JW Library с литературой, которую суд признал экстремистской и запрещенной на территории РФ. Разработчиком приложения является религиозная организация "Свидетели Иеговы", авторские права принадлежат НКО "Общество сторожевой башни, Библии и трактатов Пенсильвании", а провайдером - НКО "Общество сторожевой башни и трактатов Нью-Йорка" (юрлица "Свидетелей Иеговы").

Отмечается, что "Общество сторожевой башни и трактатов Пенсильвании" было руководящим органом управленческого центра "Свидетелей Иеговы" в России, деятельность этой религиозной организации и входящих в ее структуру местных объединений признана экстремистской. "Общество сторожевой башни и трактатов Нью-Йорка" упомянуто в федеральном списке экстремистских материалов Минюста РФ в 17 позициях среди реквизитов 17 экстремистских информационных материалов. А сайт разработчика, согласно определению Верховного суда, содержал информационные материалы, печатные издания которых признаны экстремистскими.

Прокуратура просит суд признать приложение JW Library экстремистским и запрещенным к распространению на территории РФ, а также направить решение в Минюст для включения сведений о приложении в федеральный список экстремистских материалов.

Заинтересованными лицами по делу привлечены ООО "Гугл" и ООО "Эппл Рус", добавили в пресс-службе.

JW Library - это официальное приложение, разработанное свидетелями Иеговы. В нем содержатся переводы Библии, а также книги и брошюры для ее изучения.