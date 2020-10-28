Военные сообщили об успешном пуске новой российской ракеты системы ПРО

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российские военные провели на полигоне в Казахстане очередной испытательный пуск новой противоракеты системы противоракетной обороны (ПРО), сообщили в среду в Минобороны РФ.

"На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны", - сообщили в министерстве.

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - сказал командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук.

В апреле глава Космического командования США Джон Реймонд заявил, что испытания российской противоракеты представляют собой вызов для интересов США в околоземном пространстве. По его словам, данная российская система способна уничтожать спутники на низкой орбите.

В январе Грабчук сообщил, что система ПРО Москвы проходит модернизацию, ее возможности планируется расширить. По словам генерала, успешно ведутся работы по перспективным противоракетам, происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства.

ПРО Москвы обеспечивает система второго поколения, которая находится на боевом дежурстве с 1995 года.

"В настоящее время система позволяет отразить ограниченный удар существующих и перспективных баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности. А что касается существующих и перспективных баллистических ракет "третьих стран", то их перехват сложности для нашей системы ПРО не представляет", - сообщил генерал.

В июне 2019 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сказал, что модернизацию систему ПРО Москвы планируется завершить к 2022 году. ПРО Москвы обеспечивают комплексы А-135, оснащенные антиракетами ближнего перехвата.

На протяжении последних лет Минобороны РФ неоднократно сообщало об успешных испытаниях новой противоракеты для системы ПРО на полигоне "Сары-Шаган".

Ранее сообщалось о разработке в России антиракеты дальнего (заатмосферного) перехвата 14Ц033 "Нудоль" мобильного базирования. Согласно сообщениям СМИ, двухступенчатая антиракета 14Ц033 может быть средством поражения нового комплекса ПРО А-235, который разрабатывается в дополнение к развернутому вокруг Москвы комплексу А-135. Ракета предназначена для поражения головных частей межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов на низких орбитах.