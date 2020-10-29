В Кемерово врача привлекут к ответственности за курение в ковид-центре

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Врача кемеровского перинатального центра, перепрофилированного под госпиталь для больных коронавирусом, привлекут к дисциплинарной ответственности за курение в служебном помещении, говорится в ответе Минздрава Кузбасса на запрос "Интерфакса".

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в ночь на 25 октября в перинатальном центре сработала пожарная сигнализация. На сигнал выехали пожарные, но до их приезда вызов был отменен как ложный. Причиной задымления якобы стало курение кальяна сотрудниками госпиталя в одном из служебных помещений.

В ответ на запрос "Интерфакса" о причинах происшествия в региональном Минздраве сообщили, что, по их данным, сигнализация сработала из-за электронной сигареты.

"Установлено следующее: врач отделения лечения коронавирусной инфекции после очередной смены закурил в комнате общежития электронную сигарету. В связи с чем сработала пожарная сигнализация", - говорится в ответе, подписанным министром здравоохранения региона Михаилом Малиным.

Также уточняется, что виновный установлен и привлечен к дисциплинарной ответственности.

Как сообщалось, в марте областной перинатальный центр в Кемерово был перепрофилирован для приема зараженных коронавирусом, до этого он временно приостанавливал прием рожениц из-за угрозы распространения COVID-19.

По последним данным оперштаба Кузбасса, в регионе выявлено 14 тыс. 877 случаев заражения коронавирусом, из них 174 - за последние сутки, медицинскую помощь получает 4 тыс. 493 пациента. Начиная с мая, скончался 211 человек, из них пятеро - за последние сутки, смертельные случаи ежедневно фиксируются в регионе с начала сентября.