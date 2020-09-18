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Дело срочника Шамсутдинова рассмотрят присяжные

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова об убийстве восьми сослуживцев в Забайкалье рассмотрит суд присяжных. Это решение появилось в картотеке 2-го Восточного окружного военного суда.

Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Дело поступило судье Антону Антонову 17 сентября. "Рассматривается с участием присяжных заседателей", - отмечено в картотеке.

О том, что защита Шамсутдинова попросила передать его суду присяжных, стало известно в начале августа, когда завершилось предварительное следствие.

25 октября 2019 года восемь военнослужащих были убиты и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл солдат-срочник Шамсутдинов. Это произошло в части 54160, подчиненной 12-му Главному управлению Минобороны, которое отвечает за ядерно-техническое обеспечение.

Стрелок был призван в эту часть летом 2019 года из Тюменской области. После задержания он сказал, что его довели "до крайней точки".

Военные следователи возбудили два уголовных дела - об убийстве и о неуставных отношениях. По второму делу Шамсутдинов и еще несколько солдат были признаны потерпевшими, а в марте 2020 года Читинский гарнизонный военный суд приговорил к условному сроку Руслана Мухатова. Мухатов признал вину.

Хроника 25 октября 2019 года – 18 сентября 2020 годаУбийство солдат сослуживцем в Забайкалье
Рамиль Шамсутдинов Забайкалье Минобороны Чита Тюменская область

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