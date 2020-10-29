Пульмонолог признал отсутствие эффективных лекарств от COVID-19

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Сейчас не существует ни одного эффективного препарата, направленного на устранение причины возникновения заболевания COVID-19, заявил руководитель клиники пульмонологии Федерального научно-клинического центра ФМБА Александр Аверьянов.

"На самом деле на сегодняшний день у нас ни одного этиотропного препарата для лечения COVID-19, в эффективности которого мы могли бы быть абсолютно уверены", - сказал он на пресс-конференции.

Ни одно из применяемых лекарств не помогает пациентам так, как работают противогриппозные препараты при гриппе, как работают антибиотики при бактериальной инфекции, отметил он.

По словам Аверьянова, "Лопинавир" и "Ритонавир" через неделю после приема препарата вызывают тяжелейшие токсические реакции у каждого второго пациента. "Гидроксихлорохин" и "Мефлохин" также не дают антивирусного эффекта и приводят к побочным эффектам и прогрессированию заболевания у пациентов. "Азитромицин" же не имеет отношения к коронавирусу, добавил пульмонолог.

Он сказал, что не является "спасением" при лечении коронавирусной инфекции и препарат "Фавипиравир", а применение плазмы крови не снижает смертность.

"Этот препарат на сегодняшний день позиционируется как некое спасение от коронавирусной инфекции, его сейчас даже бесплатно стали выдавать в амбулаторном звене. Возможно, кому-то он и помогает, но (...) Тот сценарий 20% неблагоприятного течения заболеваний, они все принимали "Фавипиравир". И (...) часть из этих больных погибли", - сказал Аверьянов.

По его словам, "Фавипиравир" с первого дня применялся для лечения в Центральной клинической больнице управления делами президента, но он не был эффективен.

"За свою 15-летнюю практику я не видел ни одного больного, который бы начал принимать в первые 48 часов, спрогрессировал до пневмонии или тяжелой дыхательной недостаточности. При "Фавипиравире" это совершенно обычная ситуация", - подчеркнул Аверьянов.

Также он отметил, что применение плазмы крови при тяжелом течении коронавируса не влияет на смертность. По данным исследования, которые привел специалист, показатели смертности тех, кому не применяли при лечении плазму крови, и тех, кому применяли, одинаковы. Также плазма крови не влияет на больных с легким течением, подчеркнул Аверьянов.