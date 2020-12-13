Патриарх Кирилл призвал переболевших COVID-19 стать донорами плазмы

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятелей столичных храмов 13 и 19 декабря по окончании литургии обратиться с призывом к клирикам и прихожанам, переболевшим COVID-19, с просьбой стать донорами плазмы крови, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).

В публикации отмечается, что для донорская плазма плазма людей, переболевших COVID-19, является одним из наиболее эффективных средств лечения для пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии.

"Помочь им в этом (излечиться от COVID-19 - ИФ) - наш долг христианской любви", - отметил предстоятель Церкви.

Также на приходских информационных стендах и сайтах храмов благословляется размещение специальных плакатов с необходимой информацией об участии в данной акции.