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В Думе назвали начисление пенсий "по рангам" личной идеей депутата

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Предложение первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Сергея Калашникова о введении пенсий "по рангам" в нижней палате парламента не обсуждается, заявила вице-спикер Ольга Тимофеева.

"В стенах Государственной Думы эта позиция не обсуждалась. Это личное мнение депутата Калашникова из фракции ЛДПР", - процитировали Тимофееву в четверг в пресс-службе фракции "Единая Россия".

Вице-спикер добавила, что "ни о каких столь серьезных, радикальных изменениях пенсионной системы речи даже не может идти". "Любая подобная инициатива должна сначала серьезно обсуждаться, прежде чем быть вброшена в информационное пространство", - сказала Тимофеева.

Ранее Калашников предложил начислять пенсии "по рангам", опираясь на определенный перечень показателей, которые ставят человека в тот или иной ранг.

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