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Путин отметил превращение ВТБ, "Яндекса" и Сбербанка в экосистемы

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Создание собственных экосистем "Яндексом", Сбербанком и ВТБ и конкуренция на этом рынке даст импульс российской экономике, заявил президент Владимир Путин. Он сказал это на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Уверен, набранный темп, а также развитие конкуренции в этой сфере, что чрезвычайно важно, придаст заметный импульс нашей экономике, в том числе позволит малым, средним предприятиям расширить каналы сбыта своей продукции", - считает президент.

"Одной из национальных целей России на предстоящее десятилетие является цифровая трансформация во всех сферах жизни, это очень важный фактор повышения экономической динамики в нашей стране, улучшения качества жизни людей. Ведущие российские компании, прежде всего, "Яндекс", "Сбер", ВТБ давно успешно вкладываются в эти сферы, осваивают новые перспективные ниши и продукты", - отметил Путин.

Яндекс Сбербанк ВТБ Владимир Путин

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