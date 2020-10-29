Путин заявил о неудовлетворенности уровнем газификации в РФ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Уровень газификации в РФ должен увеличиваться, "Газпром" направляет на эти цели доходы от экспорта газа, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Не могу сказать, что доволен уровнем газификации в стране, хотя она тоже развивается. Средний уровень - под 70%, а в ЦФО - 85%, в некоторых регионах предстоит много сделать", - отметил он.

Путин напомнил: "Поставки газа на экспорт обеспечивают не только безубыточность работы "Газпрома", но и создают финансовые условия - экспортные цены значительно выше внутренних - дают реализовывать планы по газификации".

"Мы будем и дальше реализовывать планы по газификации. Даны дополнительные поручения правительству, жду предложений. Главное синхронизировать с планами муниципалитетов, чтобы обеспечить последнюю милю. И важно соединить Восточную и Западную газовые провинции между собой, что позволит эффективно проводить планы по газификации", - добавил он.