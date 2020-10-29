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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:06Заразились
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Глава Еврейской автономной области Гольдштейн заразился коронавирусом

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн сообщил о своем заражении COVID-19.

"Как минимум две недели я буду исполнять свои служебные обязанности в удаленном режиме. Соблюдаю предписания врачей, ни с кем не контактирую. Стараюсь поскорее вернуться в строй", - написал губернатор на своей странице в социальной сети в четверг.

Он отметил, что те, кто думает, что коронавирус – это "шутка, мировой заговор или коммерческий ход – глубоко заблуждаются".

"Это самое опасное и неизученное на сегодня заболевание, вызывающее серьезные осложнения. Я знал об этом, когда мы пытались достать для региона маски весной. Я знал об этом, когда просил всех носить их в общественных местах. Я узнал об этом, когда заболел", - написал Гольдштейн.

Губернатор призвал беречь себя и своих близких, соблюдать масочный режим и меры личной гигиены. "Может, это и не убережет вас 100% от заражения, но риски снизит значительно", - добавил глава ЕАО.

На 29 октября в ЕАО зарегистрировано 1 917 зараженных коронавирусом. Умерло 32 человека.

Как сообщалось, ранее коронавирусом переболел мэр Биробиджана Александр Головатый.

Еврейская автономная область Ростислав Гольдштейн коронавирус

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