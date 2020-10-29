В РФ создадут кибер-полигон для тренировок специалистов по инфобезопасности

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В России в ближайшее время будет создан кибер-полигон для тренировок специалистов по информационной безопасности, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В ближайшее время предполагается в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" создать кибер-полигон для тренировок специалистов по информационной безопасности. Он станет действительно такой серьезной моделью, полноценной инфраструктурой", - сказал замглавы Совбеза РФ на совещании по вопросу реализации федеральных и отраслевых проектов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Он также заявил, что продолжающаяся пандемия коронавируса доказала, что перспективы использования искусственного интеллекта огромны.

"В этой острой ситуации это, наверно, стало более рельефно видно. Российские цифровые решения сегодня активно способствуют в борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказал Медведев.

Он считает, что искусственному интеллекту с каждым годом будет уделяться все больше внимания, ставится все больше задач.

"А, стало быть, будет возникать все больше и больше вызовов для государственной безопасности. Мы с вами прекрасно это понимаем, но это не повод, чтобы блокировать соответствующую работу, а, наоборот, повод для того, чтобы вести ее с удвоенной энергией и особым пониманием", - заявил Медведев.

Речь идет о создании надежной системы защиты для людей, бизнеса и государства от различных информационных угроз, в том числе кибер-мошенничества, проблемы с которым в период пандемии стали все более серьезными, пояснил он.

"Наша главная задача в этом направлении - выйти на широкое производство востребованных отечественных IT-услуг, и соответствующих IT-продуктов", - сказал Медведев.