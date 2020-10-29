Минздрав опроверг сообщения о приостановке испытаний вакцины "Спутник V"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Вакцинация добровольцев вакциной "Спутник V" продолжается, сообщил "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в четверг.

"Пострегистрационные клинические исследования вакцины "Спутник V" продолжаются. Вакцину получат 40 тысяч добровольцев, как и предполагалось", - сказал Кузнецов.

Сообщения о приостановке испытаний "Спутника V" также опроверг управляющий директор московского филиала Сrocus Medical (контрактной исследовательской организации, которая занимается организацией клинического исследования) Алексей Бутылин.

"Crocus Medical категорически опровергает информацию о приостановке клинических исследований вакцины от коронавируса Sputnik V в связи с нехваткой вакцины... Данная информация является ложной, испытания продолжаются, запасов вакцины достаточно", - сказал Бутылин журналистам в четверг.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что вакцинация препаратом "Спутник V" приостановлена из-за его нехватки.

"Спутник V" стала первой российской вакциной от коронавируса. Препарат был разработан специалистами центра им. Гамалеи Минздрава России. Сейчас вакцина проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.