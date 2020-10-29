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Суздаль станет новогодней столицей России 2023-2024 годов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Новогодней столицей России 2023-2024 годов станет Суздаль, сообщил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин по итогам встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

"Суздаль станет новогодней столицей России зимой 2023-2024 года и обретет модернизированную библиотеку", - написал он в четверг во "ВКонтакте".

Также Сипягин отметил, что проект реновации усадьбы Владимира Зворыкина в Муроме и вопрос о капремонте зрительного зала областной филармонии будут рассмотрены Минкультуры РФ в приоритетном порядке.

"Областной драмтеатр, а также муниципальные детские школы искусств в вопросах ремонта могут рассчитывать на федеральную поддержку. На уникальном памятнике домонгольского белокаменного зодчества - Георгиевском соборе - наконец начнутся восстановительные работы. Наши проекты "Бюро Аполлона" и Всероссийский форум волонтеров культуры во Владимирской области, посвященный 800-летию Александра Невского, одобрены", - добавил он.

Суздаль - один из древнейших городов России, входит в Золотое кольцо. Первое упоминание Суздаля в "Повести временных лет" относится к 1024 году.

Владимир Сипягин Суздаль Владимирская область Ольга Любимова

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