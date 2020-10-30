Минюст РФ предложил увеличить число сотрудников ФССП на 10 тысяч

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ предложило поэтапно увеличить в ближайшие три года численность сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) на 10 тысяч человек для более эффективной защиты зданий судов.

Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов соответствующий проект указа президента РФ.

В пояснительной записке его авторы отмечают, что "по результатам оценки текущей ситуации для надлежащего выполнения ФССП России функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) требуется увеличение предельной численности сотрудников территориальных органов принудительного исполнения не менее чем на 10 тыс. единиц".

"При этом с учетом ограниченности бюджетного финансирования проектом указа предлагается осуществлять увеличение численности поэтапно (2021 год - 3,5 тыс., 2022 год - 3,5 тыс., 2023 год - 3 тыс. единиц)", - говорится в документе.

Сейчас численность сотрудников ФССП составляет около 75 тыс. человек. Согласно проекту указа, к 2023 году штат службы увеличится до 84 тыс. человек.

В министерстве отмечают, что сейчас судебные приставы по ОУПДС охраняют более 3 тыс. зданий федеральных судов, в том числе 65 круглосуточно, более 7,5 тыс. судебных участков мировых судей, а также более 1,7 тыс. объектов ФССП. Наряду с этим, по данным Минюста, ежегодно приставы по ОУПДС работают по более чем 3 млн заявок на обеспечение безопасности судей и участников судебного процесса. "При усредненном показателе численности приставов по ОУПДС из расчета два сотрудника на одно здание суда, имеющейся штатной численности приставов недостаточно", - констатируют в министерстве.

Кроме того, отмечают там, без выделения дополнительной штатной численности сотрудников ФССП за три года созданы более 100 судебных участков мировых судей, введены в эксплуатацию более 20 зданий кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.

"При этом в 2016 году предельная численность работников территориальных органов ФССП России была сокращена почти на 8,5 тысяч единиц", - напомнили в Минюсте, подчеркнув, что возможность оптимизации за счет перераспределения численности сотрудников без ухудшения ситуации по другим направлениям деятельности "на сегодняшний день исчерпана".