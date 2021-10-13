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Минздрав предупредил о рисках разрешения дистанционной диагностики

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Нынешняя редакция проекта постановления правительства о разрешении врачам в порядке эксперимента ставить диагноз дистанционно, без проведения очной консультации, вызвала вопросы у медиков, сообщили в пресс-службе Минздрава. Так там прокомментировали проект, подготовленный Минэкономразвития.

"Предложенная редакция проекта постановления вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского и экспертного сообщества. Важно внимательно оценить все риски, поскольку речь идет о жизни и здоровье пациентов", - предупредили в Минздраве.

Как сообщил РБК, Минэкономразвития подготовило проект постановления, которое изменит правила применения телемедицины в рамках специального экспериментального правового режима (ЭПР), который в течение трех лет будет действовать в некоторых коммерческих клиниках. В министерстве предлагают разрешить врачам ставить диагнозы и оказывать некоторые другие услуги без очной консультации. Предполагается, что эксперимент затронет клиники "Медси" и "Ниармедик", а также сервисы "СберЗдоровье" и "Доктор рядом".

Минздрав Минэкономразвития Медси Ниармедик СберЗдоровье Доктор рядом

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