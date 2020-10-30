Два жители Приморья задержаны за продажу шкуры краснокнижного тигра

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Два жителя Приморья стали фигурантами уголовного дела о продаже шкуры амурского тигра иностранцу.

Как сообщает следственное управление СКР по региону, возбуждено дело по статье УК "незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ".

По версии следствия, двое жителей Дальнереченского района договорились продать иностранному гражданину шкуру, а также другие части амурского тигра за 700 тыс. рублей. Злоумышленники спрятали товар в печи заброшенной котельной для дальнейшей передачи покупателю. После получения денег подозреваемые были задержаны, на месте происшествия также изъята шкура редкого хищника.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в очень небольшом количестве в Китае и Северной Корее. По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивается до 540 особей.