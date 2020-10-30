РКН потребовал от Twitter снять ограничения по репортажу RT о США

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор обратился в Twitter с требованием снять ограничения по репортажу телеканала Russia Today о нарушениях во время проведения выборов в США.

"Роскомнадзор направил в компанию Twitter Inc. требование снять ограничения к репортажу российского СМИ "Russia Today" о нарушениях во время проведения выборов в США", - говорится в сообщении ведомства в пятницу.

"Ограничения на материалы российских СМИ расцениваются как акт цензуры, нарушающие принципы обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", - отметили в РКН.

В своем обращении в компанию пресс-служба регулятора пояснила, что "подобные действия соцсети являются попыткой скрыть от мировой и, в том числе, российской общественности публикуемую Russia Today информацию о нарушениях во время проведения выборов в США".