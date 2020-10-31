Несанкционированная акция в поддержку Фургала началась в Хабаровске

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Жители Хабаровска вновь вышли на площадь имени Ленина в центре города на несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.

По данным администрации города, в акции принимают участие около 300 человек. После небольшого митинга на площади участники акции выдвинулись шествием по центральным улицам города, скандируя лозунги с критикой власти и в поддержку бывшего губернатора.

По информации мэрии, после каждой акции количество штрафов, выписанных в отношении ее участников, увеличивается.

"За время проведения несанкционированных публичных мероприятий в поддержку экс-губернатора края, арестованного по подозрению в совершении особо тяжких преступлений, на территории Хабаровского края пресечено 353 административных правонарушения", - говорится в сообщении мэрии.

По результатам рассмотрения дел судами принято 339 решений: выписано штрафов на сумму около 2,5 млн рублей, 53 административных ареста, 37 приговорены к обязательным работам. Сотрудниками ГИБДД владельцам транспортных средств вручено 2 тыс. предостережений о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и в покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.