Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:08Заразились
на 30.10В России 1 599 976+18 283В мире 45 018 354+536 687

Несанкционированная акция в поддержку Фургала началась в Хабаровске

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Жители Хабаровска вновь вышли на площадь имени Ленина в центре города на несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.

По данным администрации города, в акции принимают участие около 300 человек. После небольшого митинга на площади участники акции выдвинулись шествием по центральным улицам города, скандируя лозунги с критикой власти и в поддержку бывшего губернатора.

По информации мэрии, после каждой акции количество штрафов, выписанных в отношении ее участников, увеличивается.

"За время проведения несанкционированных публичных мероприятий в поддержку экс-губернатора края, арестованного по подозрению в совершении особо тяжких преступлений, на территории Хабаровского края пресечено 353 административных правонарушения", - говорится в сообщении мэрии.

По результатам рассмотрения дел судами принято 339 решений: выписано штрафов на сумму около 2,5 млн рублей, 53 административных ареста, 37 приговорены к обязательным работам. Сотрудниками ГИБДД владельцам транспортных средств вручено 2 тыс. предостережений о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и в покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

Хабаровск Сергей Фургал

Новости

Россиянин Бут заявил, что обеспечен средствами защиты от COVID-19 в тюрьме

Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции в Москве

Что произошло за день: пятница, 30 октября

У радиостанции "Эхо Петербурга" сменится главный редактор

Уведомительный порядок маркировки лекарств отменят с нового года

Пандемия коронавируса

Ростовскую больницу проверят после мольбы пациентки о помощи

Пандемия коронавируса

Минпромторг признал сложности с медицинским кислородом в 22 регионах

Минпромторг признал сложности с медицинским кислородом в 22 регионах
Пандемия коронавируса

СК подтвердил возбуждение дела о гибели пациентов ростовской больницы

В Ростове-на-Дону завели дело после смерти более 10 "ковидных" больных

Пандемия коронавируса

Инфекционист назвал возможные причины повторного выявления COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');