Сторонники Фургала в снег вышли на очередную акцию в Хабаровске

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации заказных убийств, началась в Хабаровске, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.

Сторонники экс-губернатора, несмотря на выпавший в пятницу снег и похолодание, пришли в полдень по местному времени на площадь имени Ленина к зданию правительства региона и проводят митинг, скандируя лозунги в поддержку Фургала.

Сотрудники полиции предупреждают собравшихся о незаконных действиях в связи с действующим в регионе запретом на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции.

В администрации города заявили, что в акции принимают участие менее 250 человек.

По информации мэрии, судами принято 355 решений в отношении участников акций: выписано 236 штрафов на сумму более 2,5 млн рублей, вынесено 57 решений об административных арестах, 39 - об обязательных работах. Сотрудники ГИБДД по Хабаровскому краю вручили владельцам транспортных средств более 2 тыс. предостережений "о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях".

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и в покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.