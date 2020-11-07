Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:59Заразились
на 06.11В России 1 733 440+20 582В мире 48 680 103+589 413

Сторонники Фургала в снег вышли на очередную акцию в Хабаровске

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации заказных убийств, началась в Хабаровске, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Сторонники экс-губернатора, несмотря на выпавший в пятницу снег и похолодание, пришли в полдень по местному времени на площадь имени Ленина к зданию правительства региона и проводят митинг, скандируя лозунги в поддержку Фургала.

Сотрудники полиции предупреждают собравшихся о незаконных действиях в связи с действующим в регионе запретом на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции.

В администрации города заявили, что в акции принимают участие менее 250 человек.

По информации мэрии, судами принято 355 решений в отношении участников акций: выписано 236 штрафов на сумму более 2,5 млн рублей, вынесено 57 решений об административных арестах, 39 - об обязательных работах. Сотрудники ГИБДД по Хабаровскому краю вручили владельцам транспортных средств более 2 тыс. предостережений "о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях".

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и в покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

Хабаровский край Хабаровск Сергей Фургал

Новости по теме

Новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов этапирован в колонию Белгородской области

Ефремов этапирован в колонию Белгородской области

Что произошло за день: пятница, 6 ноября

Пандемия коронавируса

Росстат заявил о росте смертности от COVID-19 на четверть в сентябре

Росстат заявил о росте смертности от COVID-19 на четверть в сентябре
Пандемия коронавируса

В Минздраве уточнили назначение новой партии вакцины "Спутник V"

Пандемия коронавируса

Москва в выходные получит партию "Спутника V" для массовой вакцинации

Москва в выходные получит партию "Спутника V" для массовой вакцинации

Источник заявил, что РФ присоединится к ответным санкциям Белоруссии

Пандемия коронавируса

Эксперт допустил, что рост COVID-заболеваемости в РФ продлится еще неделю

ЦИК анонсировал отказ от системы ГАС "Выборы"

Умершие знаменитости

Умер Михаил Жванецкий

Умер Михаил Жванецкий

Цены на бензин стабилизировались на АЗС большинства регионов России

Цены на бензин стабилизировались на АЗС большинства регионов России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');