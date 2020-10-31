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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:01Заразились
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В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Москве скончались еще 52 человека с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили в столичном оперштабе по контролю за коронавирусом.

Пандемия коронавируса

Общее число умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 6 768 до 6 820.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 55 человек.

По данным на утро субботы, в российской столице зарегистрировано 424 148 случая COVID-19, 311 450 заболевших выздоровели. За последние сутки выявлено 4 952 новых инфицированных.

Москва Коронавирус

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