Мишустин создал ОЭЗ во Владимирской и Московской областях

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Московской и Владимирской областях будут созданы новые особые экономические зоны (ОЭЗ). Постановления об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, в Ковровском районе Владимирской области откроют ОЭЗ промышленно-производственного типа "Доброград-1".

На её территории планируется разместить предприятия по изготовлению мебели, текстиля и пенополиуретана, а также завод среднего машиностроения. Ожидается, что запуск ОЭЗ поможет создать более 500 рабочих мест и привлечёт в регион около 2,6 млрд рублей инвестиций.

В городском округе Домодедово (Московская область) будет сформирована ОЭЗ "Максимиха".

Здесь предполагается реализовать инвестпроекты в области пищевой и обрабатывающей промышленности, а также построить терминально-логистический центр. К 2029 году на территории ОЭЗ создадут не менее 530 рабочих мест, прогнозируемый объём инвестиций - около 10 млрд рублей, говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ даёт бизнесу ряд преимуществ. Речь идёт о минимизации административных барьеров, налоговых льготах и таможенных преференциях, снижении арендных платежей. Кроме того, резиденты ОЭЗ могут рассчитывать на консультационную поддержку со стороны управляющих компаний при реализации инвестпроектов.