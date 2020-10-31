В Великом Новгороде вернули свадебные ограничения из-за коронавируса

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Свадебные ограничения из-за коронавируса вновь ввели в Великом Новгороде, сообщили в мэрии.

"С 1 ноября на обычную регистрацию брака во Дворце бракосочетаний допускаются только по три человека - жених, невеста и фотограф, а на торжественную регистрацию - на четыре человека больше, то есть туда, к примеру, смогут прийти родители невесты и жениха. Естественно, что все должны быть в масках", - сказал собеседник.

Как пояснили в администрации, если горожане, вступающие в браки, не согласны с такими ограничениями, они могут перенести свои регистрации на более поздние сроки, когда условия регистрации могут измениться.

Из-за эпидемии коронавируса с 1 апреля по 31 мая в Великом Новгороде вообще не регистрировались браки и разводы. Затем регистрация браков возобновилась, но в ЗАГС пускали только по три человека - жениха, невесту и фотографа или оператора. С 29 июля мэрия в связи с изменением эпидемической обстановки разрешила увеличить число участников торжественных регистраций до 15 человек.

По данным на утро субботы, в Новгородской области было выявлено 7 361 случай заражения коронавирусом. 4 949 заболевших выздоровели, 87 скончались.