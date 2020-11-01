Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Пять человек стали жертвами ДТП в Краснодарском крае, еще пятеро получили ранения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, рано утром водитель "Лады Приоры" в условиях густого тумана неожиданно заметил впереди два автомобиля. Чтобы не врезаться в них, он выехал на встречную полосу, а затем сбил восьмерых человек.

В результате ДТП от полученных травм скончались пятеро граждан, также с травмами различной степени тяжести госпитализированы еще пятеро участников аварии.